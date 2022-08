Črna gora se je poslovila od žrtev strelskega pohoda na Cetinju 24ur.com Dva dni po krvavem streljanju, ki je vzelo 11 življenj, so se sorodniki in prijatelji poslovili od žrtev. Žalne slovesnosti v Narodnem muzeju Črne gore na Cetinju se je udeležil tudi celoten črnogorski državi vrh. Pozneje so tragično umrle položili k večnemu počitku. Od prvih umrlih žrtev - dveh otrok in njune matere, so se oče, babica in dedek poslovili s čustveno osmrtnico.

Sorodno Oglasi Omenjeni Črna gora

Milo Đukanović

Osmrtnice Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Tim Gajser

Domen Škofic

Uroš Murn

Luka Mezgec