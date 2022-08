Bayern rutinirano do druge prvenstvene zmage 24ur.com Nogometaši v nemški Bundesligi so dokončali drugi krog nove sezone. Aktualni prvak Bayern iz Münchna je za drugo zmago premagal Wolfsburg z 2:0, na prvenstveni lestvici ima po dveh krogih poln izkupiček le še Borussia Dortmund. V drugi današnji tekmi sta Mainz in Union Berlin igrala 0:0.

