Gajser še nima 26 let, pa je že peti najboljši motokrosist vseh časov SiOL.net Tim Gajser bo septembra dopolnil šele 26 let, pa je že petkratni svetovni prvak v motokrosu (2015, 2016, 2019, 2020 in 2022). To ga na večno lestvico uvršča na peto mesto. Dosežek, ki se mu čudi še sam. "Neverjetno. Sem brez besed!" je dejal v prvi izjavi. Kljub visoki prednosti v prvenstvu ga je na zadnjih dirkah nekoliko zdelala živčnost, je priznal po VN Finske. Letos je zmagal osemkrat, sledita še dve dirki.

