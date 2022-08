Poslovna pot Aleša Musarja: Kupil podjetje, kjer je Nataša do krvavih žuljev prekladala vložene kumarice Svet 24 Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar pravi, da je kot 15-letnica do krvavih žuljev na rokah prekladala kozarce z vloženimi kumarami v kamniški Eti. Prav v podjetju, katerega posredni solastnik je pred desetimi leti postal njen mož. Seveda do lastništva ni prišel s krvavimi žulji. Del svoje poslovne poti je pojasnil za časopis Reporter.





Sorodno

Oglasi