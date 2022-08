Slovenci prvi v skupini, za četrtfinale proti Nizozemcem 24ur.com Fantovska reprezentanca do 16 leta starosti je nastope v skupinskem delu evropskega prvenstva v Skopju opravila z odliko. V zadnjem kolu je sicer doživela tesen poraz s Srbijo (81:86), a sta zmagi nad Dansko in Hrvaško bili dovolj za osvojitev prvega mesta. V krogu treh reprezentanc z dvema zmagama in porazom imajo Slovenci namreč najboljše razmerje danih in prejetih košev. V torkovi osmini final...

