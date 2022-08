Katastrofa na Vršiču: bodo neodgovorni vozniki tudi danes zaparkirali cesto? Reporter Na najvišjem slovenskem cestnem prelazu Vršič je včeraj spet prišlo do prometnega kaosa. Razlog so bila parkirana vozila na obeh straneh ceste, ki povezuje Zgornjesavsko dolino in Trento. Po več urah aktivnosti policistov se je stanje po navedbah kranjske

Sorodno





























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Marko Šuler

Janez Janša

Robert Golob

Marjan Šarec