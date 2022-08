Britanska zakonca razkrila, zakaj so bili skoki med rjuhe zanju pravi napor SiOL.net Na Planetu lahko od ponedeljka do četrtka ob 20.45 spremljate britansko različico šova Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo. Prva sezona se je včeraj končala, v nadaljevanju pa vam razkrivamo, kaj se je zgodilo z Emmo Rathbone in Jamesom Ordom-Humoem, ki sta kot prva britanska zakonca poskusila najti srečo v ljubezenskem eksperimentu, a se jima ta želja ni izpolnila.

