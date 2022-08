Dopust Ane Dolinar Horvat se je začel klavrno. Preberite, kaj se je zgodilo TOčnoTO.si Slovenska igralka Ana Dolinar Horvat je z družino odšla na dopust, vendar se ta ni začel najbolje. Javila se nam je in sporočila, da so vsi zboleli za trebušno virozo. Sama je bila tako slabotna, da ni zmogla postaviti šotora in sta to naredili kar njeni starejši hčerki. Res smola, da ravno v času dopusta […] Dopust Ane Dolinar Horvat se je začel klavrno. Preberite, kaj se je zgodilo was first post...

Sorodno





































Oglasi