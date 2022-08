Ilegalne migracije so v vzponu, znova se namreč dogaja, da jih policija lovi v notranjosti Slovenije, kjer to sicer ni bilo običajno. Informacija slovenske vlade, da so odstranili žičnato ograjo z južne meje s Hrvaško, je namreč segla v deveto vas. Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 170 klicev, od tega 74 interventnih oz. takšnih, da je bilo po ...