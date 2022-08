Zrušil se je most, voznika tovornjaka iz reke reševali s helikopterjem 24ur.com V bližini mesta Lillehamer na Norveškem se je zrušil približno 150 metrov dolg lesen most, zaradi česar sta dve vozili, osebni avtomobil in tovornjak, pristali v reki. Voznika obeh sta na varnem, poročajo tuje tiskovne agencije.

