Nina Radi je spet zapustila Slovenijo. Preverite, kam jo je mahnila tokrat TOčnoTO.si Nina Radi, udeleženka dveh resničnostnih šovov, uživa v poletju. Spet je odpotovala na lepše. Nina Radi, ki so jo tudi letos pestile zdravstvene težave, je sporočila, da so ji zdravniki dovolili nadaljnja tekmovanja. V jeseni se bo lahko udeležila svetovnega prvenstva in navdušenja simpatična Mariborčanka, kar ni mogla skriti. Trenutno se svetlolaska potepa v Mostarju, ki […] Nina Radi je spet zapu...

Sorodno







































Oglasi