Več kot četrtini gospodinjstev so se v zadnjem letu zvišali dohodki Lokalec.si Več kot četrtini gospodinjstev so se v zadnjem letu zvišali dohodki. Povečal se je tudi delež gospodinjstev, ki so imela težave z odplačili stanovanjskih stroškov. S svojimi dohodki je težko shajala manj kot petina gospodinjstev. V drugem četrtletju letošnjega leta je bilo 28 odstotkov gospodinjstev, ki so ocenila, da se je njihov neto dohodek v zadnjem letu pred anketiranjem zvišal, kar je za 11 ...

