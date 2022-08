Danes po vsej Sloveniji in po svetu potekajo mašne slovesnosti ob paznovanju cerkevenega praznika Marijino vnebovzetje. Številni romarji so danes iz Štajerske obiskali tudi Lovrenc na Pohorju in se udeležili mašne daritve ob prazniku v cerkvi Sv. Marije v Puščavi v občini Lovrenc na Pohorju.



