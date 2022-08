Kronaveter kar ne more verjeti: To je pod vsako kritiko SiOL.net Rezultatski krizi Maribora ni in ni videti konca. Nadomestni kapetan Rok Kronaveter je po novem neuspehu, že šestem zaporednem porazu Maribora v Domžalah (2:3), potožil, kako s soigralci vztrajno išče rešitve, ki bi vijolice usmerile k boljšim rezultatom, a jih za zdaj še ni našel. To ga silno žalosti, saj je prepričan, da bi si tako velik klub kot je NK Maribor zaslužil bistveno več.

