Praznični ponedeljek zaznamuje gneča na slovenskih cestah in na mejnih prehodih s Hrvaško. Trikilometrski zastoj je tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Po podatkih portala promet.si so čakalne dobe na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Petrina, Obrežje in Gruškovje. Na Gruškovju se za vstop čaka 1 do 2 uri, za izstop pa do 30 minut.