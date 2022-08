Ruski predsednik Vladimir Putin je danes na vojaškem sejmu na obrobju Moskve hvalil rusko orožje in ga ponujal v nakup tujim zavezniškim državam, češ da je bilo skoraj v celoti preizkušeno na terenu. Kot je dodal, Rusija izjemno ceni prijateljske odnose z državami v Latinski Ameriki, Aziji in Afriki. “Zaveznikom in partnerjem smo pripravljeni ponuditi […]