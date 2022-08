Pogrešano Slovenko našli mrtvo nad Mostarjem Dnevnik Na gori Velež v BiH je gorska reševalna služba iz Mostarja v soboto zjutraj našla truplo 44-letne slovenske državljanke iz Celja, ki so jo domači pogrešali že od srede. Po poročanju lokalnih medijev gre za isto 44-letnico, ki so jo na tem območju...

