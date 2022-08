Za konec kroga Liverpool lovi prvo zmago SiOL.net Drugi krog angleškega prvenstva zaključujeta Liverpool, ki pogreša poškodovanega Thiaga Alcantaro, in Crystal Palace. V nedeljo je bilo pestro nad Stamford Bridgeu, kjer sta se Chelsea in Tottenham razšla brez zmagovalca, Harry Kane je v sodnikovem dodatku zadel za končnih 2:2. Po dvoboju londonskih tekmecev se je iskrilo med Thomasom Tuchelom in Antoniom Contejem. Man City in Arsenal sta vknjižila novi zmagi, blamažo pa si je privoščil Man United, ki je s kar 0:4 izgubil pri Brentfordu in je zadnji.

