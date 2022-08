"Vsaka vladajoča politika skuša vplivati na medije, ampak zdajšnja malo bolj drastično" #video SiOL.net Dva odmevna prestopa Vesne Vuković in Petre Bezjak Cirman iz medijev v politiko še vedno odmevata. Takšno povezovanje politike in novinarstva je za ohranjanje trdne demokratične družbe nedvomno slaba praksa, predvsem pa takšni prestopi zagotovo krhajo zaupanje v delo novinarjev. Prav tako novinar, ki se za takšen korak odloči, težko pričakuje, da njegova odločitev ne bo vplivala na to, kako ljudje ocenjujejo njegovo preteklo novinarsko delo in delo njegovih sodelavcev.

