Zakaj so zaprti nekateri Petrolovi servisi Gorenjski glas Kranj – Občani opažajo, da so nekateri bencinski servisi Petrola, denimo v Lescah, na Koroški Beli in v Kranjski Gori, zaprti ali delujejo s skrajšanim delovnim časom. V Petrolu so za STA pojasnili, da je razlog pomanjkanje delovne sile...

Sorodno

































































































































































































































Oglasi