Šola je tik pred vrati, zato starši nimajo več veliko časa, da kupijo vse potrebne potrebščine. Šole sicer same določajo, katere delovne zvezke in učbenike bodo uporabljali. Razlike med posameznimi šolami so tako lahko precej velike. Do kakšnih cenovnih razlik pa prihaja? V primerjav osmih šol iz različnih slovenskih krajev so pri portalu Žurnal24.si ugotovili, da so cenovni razponi kar precejšnji ...