Sodniška odločitev, ki je Olimpiji odprla pot do zmage in razburila Gorico Sportal Če v slovenskem nogometnem prvenstvu z najdaljšim zmagovitim nizom izstopa vodilna Olimpija, pa je največ zaporednih porazov zbrala Gorica. Tisti, ko je v ponedeljek v Stožicah izgubila z 0:2, je bil že četrti zaporedni. V taboru vrtnic so dali vedeti, da bi bilo lahko marsikaj drugače, če bi bili na zadnjih tekmah deležni drugačnih sodniških odločitev, zlasti tistih po ogledu VAR posnetka. ''To j...

