Znani so tekmovalci Kmetije, a nad imeni boste presenečeni. Kaj se dogaja? TOčnoTO.si Resničnostni šov Kmetija 2022 se bo počasi začela in mi že nestrpno pričakujemo, kaj nam bo letošnja sezona prinesla. Dolgo se je ugibalo, kdo vse so novi tekmovalci in od danes naprej so končno znani. Nova imena, novi obrazi. Letos se bodo za zmago borili: Vladislav Antić Njegova želja je zmagati in z osvojeno nagrado […] Znani so tekmovalci Kmetije, a nad imeni boste presenečeni. Kaj se dogaja? w...

Sorodno

























Oglasi