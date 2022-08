Radijski voditelj zgrožen nad dejanjem Aneja Piletiča (BQL) TOčnoTO.si Radijski voditelj Matic Hercog je z nami delil posnetek, na katerem je znani slovenski glasbenik Anej Piletič. Mlajši od glasbenega dua BQL je med tonskimi vajami in pripravami na večerni koncert obiskal stranišče. Kar je presenetilo znanega voditelja in moderatorja je to, da je Anej, kot čisto navaden človek obiskal prenosno stranišče. Z dejanjem je […] Radijski voditelj zgrožen nad dejanjem Aneja...

