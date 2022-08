Jesse Eisenberg o Sarajevu: To je najbolj zabavno mesto na svetu 24ur.com Sarajevski filmski festival je v polnem teku, ne manjkajo pa niti znani gosti, med katerimi je tudi igralec Jesse Eisenberg. Ta je pred kratkim dejal, da je še nedavno svoji ženi predlagal, da bi skupaj obiskala Sarajevo, zato je toliko bolj vesel, da mu je to uspelo in se zelo veseli vsega, kar si bo uspel ogledati.

