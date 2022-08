Skupni prihodki od turizma na Hrvaškem bi lahko letos znašali 11,3 milijarde evrov, je ocenila hrvaška centralna banka. To je za skoraj četrtino več kot lani, ko so znašali 9,1 milijarde evrov, in za sedem odstotkov ali 800 milijonov evrov več kot rekordnega leta 2019, ko so znašali 10,5 milijarde evrov. Prilivi iz naslova turizma […]