Na razpis za odkup pšenice se je odzval le en ponudnik 24ur.com Na javno naročilo Zavoda za blagovne rezerve RS za razširjen odkup 40.000 ton pšenice letine 2022 za človeško prehrano je prispela ena ponudba, so sporočili iz zavoda. Ta bo ponudbo zdaj pregledal in se odločil o oddaji naročila. Podrobnosti o ponujenih količinah niso razkrili. Premier Robert Golob meni, da je to tako dobra kot slaba novica.

Sorodno Oglasi