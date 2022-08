'Hrvaška bi z novim zakonom lahko uvedla plačevanje vstopa na plaže' 24ur.com Novi predlog zakona o pomorskem dobru in pristaniščih med drugim prinaša omejevanje splošne rabe pomorskega dobra, ograjevanje in celo morebitno zaračunavanje dostopa do plaž po vsej obali in otokih, opozarjajo v društvu Pokret otoka, ki združuje prebivalce otokov. Na hrvaško vlado so zato naslovili odprto pismo, v katerem jo pozivajo k premisleku in sodelovanju.

