Jani Prednik kandidature za predsednika stranke SD še ni razkril Maribor24.si V stranki so skopi z informacijami o njih, saj morajo kandidature pregledati še pristojni organi stranke. Predsednica SD Tanja Fajon je sicer ponovno kandidaturo že napovedala, vodja poslancev Jani Prednik pa odločitve še ne razkriva. Brez komentarja V SD so ob tem danes za STA dodali le, da se bo v tem tednu sestala kandidacijska komisija, ki bo pregledala prispele evidenčne liste in evidentirane ...

