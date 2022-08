Prvikrat zlada medalja na računalniški olimpijadi Slo-Tech Avtor Matej Huš Z velikim slovenskim uspehom se je končala 34. mednarodna računalniška olimpijada, ki je od 7. do 15. avgusta potekala v Yogyakarti v Indoneziji. Slovenijo so zastopali Benjamin Bajd (Gimnazija Kranj) in Jakob Žorž (Gimnazija Škofja Loka), ki sta se pripravljala v Zavodu za računalniško izobraževanje (ZRI), ter Matija Likar (II. gimnazija Maribor) in Bor Brudar (ŠC Novo mesto, Srednja elektro šola...

