Pokazali, da se odbojka lahko igra tudi na vodi #foto SiOL.net Prestižnih zmag na odbojkarskem spektaklu na Ljubljanici, ki so ga v Odbojkarski zvezi Slovenije pripravili v sklopu promocije svetovnega prvenstva v Sloveniji in na Poljskem, je šla v roke Nini Lovšin in Asji Šen v ženski ter Davidu Renku in Urhu Portu v moški konkurenci.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Ljubljana

Poljska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Zoran Janković

Marko Šuler

Goran Dragić