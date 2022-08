Zakaj se jim tako mudi? Dnevnik Ljubljanski župan Zoran Janković pravi, da občina dnevno dobi od tri do deset pritožb občanov na račun dostavljalcev oziroma kurirjev, ki naj bi dirkali po središču mesta in ogrožali pešce. Medtem ko sta predstavnika spletnih platform Glovo in Wolt...

