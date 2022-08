60 let sejma Agra: Zagotovite si brezplačno vstopnico Maribor24.si Kmetijsko-živilski sejem Agra, ki se bo na sejmišču Pomurskega sejma v Gornji Radgoni začel to soboto, 20. avgusta, odprl pa ga bo predsednik države Borut Pahor, bo spet zaživel kot v predkoronskem obdobju. Predstavilo so bo 1750 razstavljavcev iz 32 držav, država partnerka bo Japonska, ob 60-letnici pa bo na ogled tudi bogata zgodovina sejma. Jubilej ...

Sorodno





































































































Oglasi