Biden podpisal zakonodajni sveženj s področja okolja, davkov in zdravstva 24ur.com Ameriški predsednik Joe Biden je podpisal zakon s področja okolja, davkov in zdravstva, ki naj bi močno okrepil boj proti podnebnim spremembam, znižal stroške zdravstva, uvaja pa tudi minimalni davek na dobičke korporacij. "Država se lahko spremeni, in to je to, kar se zdaj dogaja," je poudaril v nagovoru ob podpisu zakona.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Joe Biden

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Goran Dragić

Kristjan Čeh

Robert Golob