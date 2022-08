V Projektni sobi SCCA (Metelkova 6) Ljubljana je do 20. avgusta (med 19. in 22. uro) na ogled razstava Sare Bezovšek z naslovom Narava se celi. Gre za drugo razstavno sodelovanje med SCCA-Ljubljana in Festivalom kratkega filma FeKK, ki je prostor Projektne sobe SCCA spremenilo v definitivni covidni meme Narava se celi. Kuraor razstave: Peter Cerovšek