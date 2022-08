Višje sodišče je potrdilo sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča, s katero je to lani jeseni Martina Zavirška spoznalo za krivega umora žene in ga obsodilo na 23-letno zaporno kazen, poročata Dnevnik in Večer. Sodba je tako pravnomočna. Obtožnica je Zavirška bremenila, da je 12. avgusta predlani na dvorišču pred domačo hišo z gorljivo tekočino polil 44-letno […]