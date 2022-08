Kronometra, kopica ciljnih vzponov in kronanje na Rogličevi Sierri Nevadi RTV Slovenija Od Utrechta do Madrida, 3284,4 km z 48. 561 višinskimi metri v 21 dneh dirkanja. Osem etap se zaključi s kategoriziranim vzponom, veliko vlogo imata ravninska kronometra, ekipni in posamični. Vse po okusu Primoža Rogliča, a če bi bil popolnoma zdrav.

