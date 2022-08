Trussova in Sunak proti novemu referendumu o neodvisnosti Škotske Dnevnik Tekmeca za vodenje britanske konservativne stranke in položaj predsednika britanske vlade, zunanja ministrica Liz Truss in nekdanji finančni minister Rishi Sunak, sta v torek ponovno izrazila nasprotovanje novemu referendumu o neodvisnosti Škotske.

