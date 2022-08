V Indoneziji v Yogyakarti se je z zaključno slovesnostjo in podelitvijo odličij zaključila 34. mednarodna računalniška olimpijada (IOI 2022), ki je potekala med 7. in 15. avgustom. V konkurenci 349 dijakov iz 88 držav je član naše ekipe štirih dijakov Benjamin Bajd, osvojil zlato odličje. Odkar Slovenija sodeluje na mednarodni računalniški olimpijadi, je to prvo zlato odličje za našo državo. prebe ...