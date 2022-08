Občanom za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb 6 mio EUR Energetika.NET V veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025 je vlada uvrstila projekt 'Nepovratne finančne spodbude občanom za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb (sNES)'. Višina nepovratnih sredstev znaša 6 milijonov evrov, in sicer za leto 2022 do poldrugega milijona evrov in za leto 2023 štiri milijone in pol evrov, so v torek sporočili z vlade.

