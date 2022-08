V Melaminu do zdaj vzpostavili okoli petino nekdanje proizvodnje Dolenjski list V kočevskem Melaminu so od maja, ko ga je prizadela huda industrijska nesreča, do danes vzpostavili okoli petino nekdanje proizvodnje. Hkrati teče intenzivno iskanje nove možne lokacije, kamor bi preselili najnevarnejši del proizvodnje, je povedal vodja komisije, ki nadzira sanacijo, Antun Gašparac. preberite več » ...

Sorodno



Oglasi