Znanstveniki načrtujejo ponovno oživiti tasmanskega tigra 24ur.com Bo skoraj 100 let po izumrtju tasmanski tiger spet živel? Avstralski znanstveniki hočejo z uporabo matičnih celic in genske tehnologije oživiti tega mesojedega vrečarja, ki je nekoč taval po avstralskem grmovju. Optimistično napovedujejo, da bi prvi mladiček lahko zaživel že čez deset let.

