Vrtovec: Verjamemo, da znajo ljudje iz enega evra narediti dva evra in več SiOL.net V NSi so pripravili več ukrepov, s katerimi bi pomagali ljudem in gospodarstvu pri spopadanju s krizo. "Zahteven čas absolutno terja ne le korake NSi ali vlade, ampak odločne skupne korake, da bomo lahko kos izzivom, pred katerimi se nahajamo," je dejal poslanec Jernej Vrtovec. Vlado predvsem pozivajo, naj v luči draginje ne znižuje plač.

Sorodno







Oglasi