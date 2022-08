Turistični križi in težave Vintgarja: nepoučeni turisti, jeza zaradi spletnih vstopnic in promet RTV Slovenija Zaradi rekonstrukcije glavne ceste in posledičnih prometnih zapor ter zaradi obveznega spletnega nakupa vstopnic se je letošnje upravljanje z obiskom soteske Vintgar izkazalo za še posebej zahtevno, priznavajo pristojni v občini Gorje.

