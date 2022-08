Oglejte si košarkarski spektakel na televiziji Predvajaj.si Demokracija Piše: C. R. Nocoj vas na televizijskih ekranih čaka vrhunec domačega reprezentančnega vrveža, katerega del bo tudi neverjetni Luka Dončić, ko bodo ljubljanske Stožice gostile tekmo med Slovenijo in Srbijo. Slovenci smo navdušeni nad športom, tekme slovenske košarkarske reprezentance pa dajemo na seznam najpomembnejših dogodkov. Nekateri gledalci pa so pri tem lahko razočarani, saj je ogled vsebine ...

Sorodno Oglasi