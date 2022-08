Suša v Podravju prizadela vse od žit in trav do sadovnjakov in vinogradov RTV Slovenija Podravje je že 60 dni izpostavljeno sušnim razmeram. Pomanjkanje padavin in vročinski val sta julija prizadela praktično vse kmetijske posevke, neugodno stanje pa se še nadaljuje, sporočajo iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj.

