V ZD Ljubljana tako nadomeščajo komunikacijo po elektronski pošti SiOL.net V ZD Ljubljana prehajajo na nov način elektronske komunikacije prek spletnega portala za paciente, ki bo nadomestil elektronsko pošto. Med drugim lahko pacienti prek portala, ki ga že uporabljajo v enotah Šentvid, Bežigrad in Vič-Rudnik, naročajo zdravila, ki jih redno prejemajo, in vidijo seznam napotnic, so sporočili iz ZD Ljubljana.

