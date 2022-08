V živo: Janja in Mia izjemno v prvem "polčasu", diši po novi zmagi SiOL.net V Münchnu pravkar poteka krstna izvedba nove olimpijske discipline športnega plezanja, kombinacije balvanov in težavnosti. V finalu najboljše osmerice sta tudi dve slovenski predstavnici. Janja Garnbret, ki je prva favoritinja za zmago, in bi evropsko prvenstvo lahko končala s popolnim izkupičkom, s tremi naslovi, in Mia Krampl, ki si je na balvanih pripravila odlično izhodišče za drugi del kombinacije, težavnostno plezanje.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Janja Garnbret

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Kristjan Čeh