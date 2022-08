Klic v sili opravila opica Demokracija Piše: C. R. Policisti v Kaliforniji so v soboto zvečer po klicu v sili, ki se je nenadoma prekinil, odhiteli v živalski vrt, da bi preiskali morebitno nevarnost. Po prihodu pa so kmalu ugotovili, da je klic v sili opravila opica, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šerifovi namestniki v okrožju San Luis Obispo so klic izsledili do pisarne v živalskem vrtu Zoo to You, 320 kilometrov severno

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Janja Garnbret

Dejan Levanič