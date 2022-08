Nacho Monreal je končal kariero Dnevnik Nekdanji nogometni branilec Arsenala in španske reprezentance Nacho Monreal se je pri 36 letih odločil za konec kariere. Razlog za to je poškodba kolena. »Šestnajst let igranja profesionalnega nogometa je utrudilo moje telo in ga pripeljalo do mej,...

